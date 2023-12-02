Соцпредприниматели Приморья презентовали проекты на форуме "Мой бизнес от сердца"

Бизнес-проекты приморских социальных предпринимателей представили экспертам и инвесторам на инвест-сессии "Определение механизмов привлечения финансирования в проекты социальных предпринимателей" в ходе Второго Дальневосточного форума по социальному предпринимательству "Мой бизнес от сердца" (12+), который прошел во Владивостоке на площадкеVladivostok Grand Hotel & SPA в пятницу,1 декабря, сообщает ИА PrimaMedia.