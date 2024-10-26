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Царьград

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Президент Сербии Вучич считает главу Центробанка России Набиуллину гением военного времени

Президент Сербии Вучич считает главу Центробанка России Набиуллину гением военного времени

Президент Балканской страны назвал главу Центробанка России гением.Александр Вучич поразился устойчивостью экономики России в жёстких условиях санкций и СВО, оценив высокий профессионализм главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной.

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