Центробанк может повысить ключевую ставку в начале лета до 17%

Банк России в июне может повысить ключевую ставку с 16% до 17%. Такой прогноз сделал исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко, передает " ФедералПресс" со ссылкой на "Прайм".
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