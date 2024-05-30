ТСН24
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТСН24

139 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Денисов
    Дааа... без "специального поручения" засранные вконец туалеты будут обслуживаться раз в год!Глава администрац...
  • виктор сапожков
    Хотя бы что то придумал Колокольцев на пользу водителям? Только в свой карман.В ГАИ опровергли ...
  • Михаил Мамонов
    Главное чтобы эта инициатива если она будет принята распостранялалась только на представительниц коренных народов Рос...В Госдуму внесут ...

Центробанк может повысить ключевую ставку в начале лета до 17%

Центробанк может повысить ключевую ставку в начале лета до 17%

Банк России в июне может повысить ключевую ставку с 16% до 17%. Такой прогноз сделал исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко, передает &quot; ФедералПресс&quot; со ссылкой на &quot;Прайм&quot;.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх