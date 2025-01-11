Атака клона: сериал «Больница Питт» уходит от канонов медицинской драмы

Сериал «Больница Питт» вышел в Сети — зрителям пока доступны два первых эпизода. Каждый эпизод охватывает один час из адской рабочей смены доктора Майкла «Робби» Робинавича в отделении неотложной помощи вымышленной травматологической больницы в Питтсбурге.