Пленный ВСУ сказал, что больше не видит смысла сражаться и «война уже проиграна»

Сдавшийся в плен боец 17-ой бригады ВСУ Артем Слабченко рассказал представителям Минобороны России, что на передовой не хватает обеспечения, волонтерская помощь доходит лишь до командиров украинских боевиков, а в самих окопах много болеющих и раненых.
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