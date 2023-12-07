Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Пленный ВСУ сказал, что больше не видит смысла сражаться и «война уже проиграна»

Пленный ВСУ сказал, что больше не видит смысла сражаться и «война уже проиграна»

Сдавшийся в плен боец 17-ой бригады ВСУ Артем Слабченко рассказал представителям Минобороны России, что на передовой не хватает обеспечения, волонтерская помощь доходит лишь до командиров украинских боевиков, а в самих окопах много болеющих и раненых.

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