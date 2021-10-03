История и археология: Зачем одной женщине было несколько мужей и другие странные брачные традиции

Чужие брачные традиции часто кажутся странными. К ним принято относить и обычаи первобытного общества: даже если точно неизвестно, как тогда решали вопрос с супружескими отношениями, трудно ждать от тех людей цивилизованного подхода к браку.
Чужие брачные традиции часто кажутся странными. К ним принято относить и обычаи первобытного общества: даже если точно неизвестно, как тогда решали вопрос с супружескими отношениями, трудно ждать от тех людей цивилизованного подхода к браку.
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