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История и археология: Зачем одной женщине было несколько мужей и другие странные брачные традиции

История и археология: Зачем одной женщине было несколько мужей и другие странные брачные традиции

Чужие брачные традиции часто кажутся странными. К ним принято относить и обычаи первобытного общества: даже если точно неизвестно, как тогда решали вопрос с супружескими отношениями, трудно ждать от тех людей цивилизованного подхода к браку.

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