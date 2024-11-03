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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Центровой «Индианы» Айзейя Джексон порвал правое ахиллово сухожилие и закончил сезон

Центровой «Пэйсерс» получил бесконтактную травму в проигранном мачте с «Новым Орлеаном» (118:125). По сообщению Шэмса Чарании, Джексон получил разрыв правого ахиллова сухожилия, операция назначена на понедельник.

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