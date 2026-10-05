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Царьград

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Губернатор Слюсарь: водитель бензовоза пострадал в атаке БПЛА

Губернатор Слюсарь: водитель бензовоза пострадал в атаке БПЛА

В Ростовской области беспилотник ВСУ атаковал бензовоз, водитель получил множественные ожоги. В тяжёлом состоянии он доставлен в больницу Новошахтинска.

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