Контрольная закупка на неделю: сколько стоят продукты во Владивостоке на одного?

Традиционная редакционная «контрольная закупка» в этом месяце получилась минималистичной — корреспондент PRIMPRESS решила закупиться по базовому списку на неделю на одного человека, как она это себе представляет.
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