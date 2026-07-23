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PRIMPRESS.RU

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Контрольная закупка на неделю: сколько стоят продукты во Владивостоке на одного?

Контрольная закупка на неделю: сколько стоят продукты во Владивостоке на одного?

Традиционная редакционная «контрольная закупка» в этом месяце получилась минималистичной — корреспондент PRIMPRESS решила закупиться по базовому списку на неделю на одного человека, как она это себе представляет.

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