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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Петр Пащенко: «Хотелось бы извиниться перед Лазовским, потому что испортил гонку себе и ему»

Во время гонки преследования на этапе Кубка Содружества в Уфе Петр Пащенко сделал несколько выстрелов по установке белоруса Дмитрия Лазовского.

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