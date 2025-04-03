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Фигурист Энберт рассказал, что Камила Валиева уже восстанавливает тройные прыжки

Фигурист Энберт рассказал, что Камила Валиева уже восстанавливает тройные прыжки

Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Александр Энберт в интервью "Газете.Ru" рассказал о своей мечте поехать на Олимпийские игры — 2026 в Милане в качестве журналиста, раскрыл, что сильнее всего испугало его на шоу "Титаны", объяснил, почему удивился роману Дины Авериной и Дмитрия Соловьева, а также похвалил Камилу Валиеву за активно проведенную зиму и восстановление тройных прыжков.

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