Фигурист Энберт рассказал, что Камила Валиева уже восстанавливает тройные прыжки

Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Александр Энберт в интервью "Газете.Ru" рассказал о своей мечте поехать на Олимпийские игры — 2026 в Милане в качестве журналиста, раскрыл, что сильнее всего испугало его на шоу "Титаны", объяснил, почему удивился роману Дины Авериной и Дмитрия Соловьева, а также похвалил Камилу Валиеву за активно проведенную зиму и восстановление тройных прыжков.