В Афганистане за год заблокировали более 23 млн «неэтичных» сайтов

В Афганистане за год правления «Талибана» (террористическая группировка, запрещенная на территории РФ) заблокировано более 23 млн сайтов, которые талибы сочли «неэтичными».
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