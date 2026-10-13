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Медведя заподозрили в гибели женщины под Томском, но причина оказалась другой

Медведя заподозрили в гибели женщины под Томском, но причина оказалась другой

Утром 8 октября возле деревни Лязгино под Томском обнаружили тело женщины с многочисленными повреждениями, похожими на следы нападения медведя, сообщает СУ СКР по региону.

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