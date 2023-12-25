Зачинщиками драки были именно они, но их сразу признали жертвами

Глупый бот, национализм здоровая черта любой национальности. А ты его по неграмотности с нацизмом попутал. Сиди ровно, не смеши народ.

JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко

продажное следствие все на корню .Когда в России возьмутся за продажных следаков и конечно за мигрантов их в Челябинске больше чем местных жителей