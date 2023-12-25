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Зачинщиками драки были именно они, но их сразу признали жертвами

Зачинщиками драки были именно они, но их сразу признали жертвами

УЧАСТНИК МАССОВОЙ ДРАКИ С МИГРАНТАМИ В ЧЕЛЯБИНСКЕ ВСТРЕТИТ НОВЫЙ ГОД ЗА РЕШЁТКОЙ Более семи месяцев подросток находится под арестом.

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Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Глупый бот, национализм здоровая черта любой национальности. А ты его по неграмотности с нацизмом попутал. Сиди ровно, не смеши народ.
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2 час.
Н
Нина
Доказывайте правоту, не отступайте.
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1 час.
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
продажное следствие все на корню .Когда в России возьмутся за продажных следаков и конечно за мигрантов их в Челябинске больше чем местных жителей
Ответить
10 мин.

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