УЧАСТНИК МАССОВОЙ ДРАКИ С МИГРАНТАМИ В ЧЕЛЯБИНСКЕ ВСТРЕТИТ НОВЫЙ ГОД ЗА РЕШЁТКОЙ Более семи месяцев подросток находится под арестом.
Зачинщиками драки были именно они, но их сразу признали жертвами
Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Глупый бот, национализм здоровая черта любой национальности. А ты его по неграмотности с нацизмом попутал. Сиди ровно, не смеши народ.
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2 час.
Н
Нина
Доказывайте правоту, не отступайте.
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1 час.
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
продажное следствие все на корню .Когда в России возьмутся за продажных следаков и конечно за мигрантов их в Челябинске больше чем местных жителей
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10 мин.
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