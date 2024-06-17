АВО обнаружила элементы «дискриминации ОФЗ» в налоговых поправках

Ассоциация владельцев облигаций (АВО) обратилась к депутатам и ЦБ с целью уточнения неоднозначной формулировки в поправках в Налоговый кодекс (58-ФЗ), которые могут говорить об отмене льгот на долгосрочное владение (ЛДВ) ОФЗ, а также ценными бумагами субъектов и муниципалитетов.