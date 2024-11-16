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Трамп избрал Бургума на должность министра внутренних дел США и «царя энергии»

Трамп избрал Бургума на должность министра внутренних дел США и «царя энергии»

Избранный президент США Дональд Трамп назначил губернатора штата Северная Дакота Дага Бургума на пост министра внутренних дел США, а также на недавно созданную должность главы национального совета по энергетики.

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