Трамп избрал Бургума на должность министра внутренних дел США и «царя энергии»

Избранный президент США Дональд Трамп назначил губернатора штата Северная Дакота Дага Бургума на пост министра внутренних дел США, а также на недавно созданную должность главы национального совета по энергетики.
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