Песков сообщил, что разговора Путина и Трампа все еще не было

Лидеры стран не обсуждали авиакатастрофу в Вашингтоне Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что контактов лидеров РФ и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа все еще не было.
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