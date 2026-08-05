Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

126 353 подписчика

«Виноват не только иностранец»: Ахмедова — о задержании мигранта, пристававшего к 16-летней девочке во Владивостоке

«Виноват не только иностранец»: Ахмедова — о задержании мигранта, пристававшего к 16-летней девочке во Владивостоке

Капитал страны «Виноват не только иностранец»: Ахмедова — о задержании мигранта, пристававшего к 16-летней девочке во Владивостоке Во Владивостоке 20-летний мигрант приставал к 16-летней девочке на детской площадке — выхватил телефон, набрал свой номер и стал слать непристойности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Nikolia Vovchenko
Malina
&amp;quot;Этих&amp;quot;- пособников - уничтожат в первую очередь( как свидетелей)!!!
А, они думают, что это их не коснётся им им выдадут &quot;тамга&quot; на княжение
Ответить
1 м.
Nikolia Vovchenko
Сергей Костин
Мне понравилось как в Южной Корее разобрались с узбеками. Фирма со стапелей заключила договор с узбекской фирмой, что приедут рабочие строить корабли. Узбеки, приехавшие в Корею, быстро рассосались. Ну, как России, мол, мы умные и сами найдём где промышлять. Их выловили, пожизненный запрет на въезд, а работодателям многомиллионный штраф. Не сиротский такой. Заплатили. А куда денешься, если правительство на самотёк такие вопросы не оставляет. Вот есть же международный опыт работы с трудовыми мигрантами. Заканчивается трудовая сессия депутатов Госдумы. Сказали, что приняли около или свыше 3000 (ТРЁХ ТЫСЯЧ!!!) законов. Я даже не представляю, что они там напринимали. Не почувствовал. А должен был как гражданин России.
Можно было бы всё свести на разницу в символах (флаг), но для Кореи (хоть какой из них) это не совсем подходит. Кореи специально делали как экспериментальные образцы, а &quot;наши&quot; юзвери об этом не знали... Хотя их могли использовать втёмную. Там же традиция: как только избрали нового президента, то старого обязательно посадят....
Ответить
1 м.
мв
михаил валеев
Виктор Исаев
Дебильный вопрос
Дебильный ответ. Сам такой
Ответить
1 м.