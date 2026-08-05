Nikolia Vovchenko

Сергей Костин Мне понравилось как в Южной Корее разобрались с узбеками. Фирма со стапелей заключила договор с узбекской фирмой, что приедут рабочие строить корабли. Узбеки, приехавшие в Корею, быстро рассосались. Ну, как России, мол, мы умные и сами найдём где промышлять. Их выловили, пожизненный запрет на въезд, а работодателям многомиллионный штраф. Не сиротский такой. Заплатили. А куда денешься, если правительство на самотёк такие вопросы не оставляет. Вот есть же международный опыт работы с трудовыми мигрантами. Заканчивается трудовая сессия депутатов Госдумы. Сказали, что приняли около или свыше 3000 (ТРЁХ ТЫСЯЧ!!!) законов. Я даже не представляю, что они там напринимали. Не почувствовал. А должен был как гражданин России.

Можно было бы всё свести на разницу в символах (флаг), но для Кореи (хоть какой из них) это не совсем подходит. Кореи специально делали как экспериментальные образцы, а "наши" юзвери об этом не знали... Хотя их могли использовать втёмную. Там же традиция: как только избрали нового президента, то старого обязательно посадят....