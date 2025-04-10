Экс-премьер Кинах: украинцы не верят, что защищают справедливую страну

Украинцы скрываются от мобилизации из-за недоверия, что защищают справедливое государство. Об этом заявил бывший премьер-министр страны и президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах.
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