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Экс-премьер Кинах: украинцы не верят, что защищают справедливую страну

Экс-премьер Кинах: украинцы не верят, что защищают справедливую страну

Украинцы скрываются от мобилизации из-за недоверия, что защищают справедливое государство. Об этом заявил бывший премьер-министр страны и президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах.

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