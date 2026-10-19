Ах, этот мир кино. С одной стороны — волнующий мир, с другой — если долго смотреть фильмы, то картина мира может стать весьма искаженной, ведь по мнению режиссеров и сценаристов, не все люди горят в огне, погибают от взрывов, злодеи выглядят крайне зловеще, а разговаривают все и вовсе только по-английски.