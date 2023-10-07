Киркоров признался, что после 10 лет брака с Пугачевой уже год счастлив в новых отношениях

По словам Киркорова, он не ожидал, что сможет находиться в отношениях так долго. Фото: https://t.me/official_kirkorov Эстрадный артист Филипп Киркоров признался в интервью с блогером и певцом Эльдаром Джараховым, что после окончания своего десятилетнего брака он не рассматривал возможность вступать в новые отношения.