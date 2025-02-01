Русские рвутся вперёд так, что в ВСУ оторопь: "Фронт начал проваливаться". За окопами - вой про нехватку людей

Темпы продвижения русских изрядно пугают и удивляют врага. В ВСУ настоящая оторопь, и боевики уже публично возмущаются, не боясь получить по шапке от командования: "С какой скоростью начал двигаться фронт! Проваливаться, по-другому я это назвать не могу!" За окопами стоит вой про нехватку людей: укрепления какие-никакие есть, но держать позиции просто некому.