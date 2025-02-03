Военкор Семен Пегов рассказал о выставке «Русские сезоны. Смоленская земля» в Москве (видео)

Семен Пегов провел специальное включение из столицы эксклюзивно для читателей «РП». Военкор показал монтаж фотовыставки, посвященной Смоленской области, созданной известным фотохудожником Александром Львовым.
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