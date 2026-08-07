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Сорокина о 5-м месте в спринте: «Была мысль добраться до медали, не получилось чуть-чуть. Надеюсь, на следующем старте будет медаль»

Российская пловчиха Екатерина Сорокина рассказала, что боролась за медаль в спринте на 3 км на чемпионате Европы.

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