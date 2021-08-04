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Люди в шоке: Звезда Зверев — самый нищий кандидат в депутаты

Люди в шоке: Звезда Зверев — самый нищий кандидат в депутаты

Под катом фото кандидата Зверева вблизи — попал бы он в европейский парламент?! Не знаю. Там ярких людей мало.

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Иван Семенов
Скоморохи в шоке. Цирюльник во власти - стране ж.па!
Прохожий по жизни
Такая нищета в Думе заставляется призадуматься и задать извечные вопросы: Кто виноват и Что делать, Ответа нет - как в анекдоте : То ли этих кормить, то ли новых делать. Выбирайте люди, = стильные прически или просто нормальная жизнь. А Байкал не надо трогать, - он сам причешет кого надо.

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