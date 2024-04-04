Генсек НАТО в 1992 году обещал, что альянс не будет вмешиваться в дела РФ

Архив национальной безопасности США обнародовал стенограммы 1992 года разговоров Манфреда Вернера с Русланом Хасбулатовым, занимавших на тот момент посты генсека НАТО и председателя Верховного Совета РСФСР.
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