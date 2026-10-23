“As the limits of where Democrats hope to win in 2026 creep further into reliably red territory, party operatives have been turning more often to a wedge issue that helped Donald Trump win in 2024 — disgraced financier Jeffrey Epstein,” the Washington Sun reports.
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