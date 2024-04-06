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Мантуров: улучшенный Aurus Senat покажут на инаугурации президента РФ

Мантуров: улучшенный Aurus Senat покажут на инаугурации президента РФ

Известия/Павел Волков Рестайлинговая версия российского люксового автомобиля Aurus Senat будет представлена во время инаугурации президента РФ Владимира Путина, заявил вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

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