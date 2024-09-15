Женская команда «Зенита» разгромила московский «Локомотив» в матче Суперлиги

Матч, который прошёл в Петербурге, завершился со счётом 4:1 Женская команда «Зенита» сегодня одолела московский «Локомотив» в матче 19-го тура Суперлиги Матч, который прошёл на стадионе «Смена СДЮШОР» в Петербурге, завершился со счётом 4:1 в пользу петербурженок.