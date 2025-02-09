«Киевский режим и есть нацистский, поскольку развернул наступление на всё русское»

Россия рассчитывает, что последовательное развитие связей с соседней Грузией на каком-то этапе приведет к полной нормализации и восстановлению дипломатических отношений, заявил в интервью «Известиям» заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.
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