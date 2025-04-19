Редкое совпадение, но которое легко объяснить: почему православные и католики отпразднуют Пасху в один день Ольга БезродняяВ 2025 году православная и католическая Пасха совпадут, и католики с православными будут отмечать свои праздники в один день.
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