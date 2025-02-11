В Нижегородской области пройдет слёт юных туристов-краеведов

Общественная организация «Нижегородский областной туристский клуб» приглашает школьников, их педагогов и родителей принять участие в слёте-конференции юных туристов-краеведов (ЮТК), который будет проходить 16 февраля в актовом зале школы № 88 поселка Новинки.
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