В Нижегородской области пройдет слёт юных туристов-краеведов

Общественная организация «Нижегородский областной туристский клуб» приглашает школьников, их педагогов и родителей принять участие в слёте-конференции юных туристов-краеведов (ЮТК), который будет проходить 16 февраля в актовом зале школы № 88 поселка Новинки.