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27 сентября 2024 года — один из двух дней в году, когда запрещалось ходить в лес, где разгуливала нечисть

27 сентября 2024 года — один из двух дней в году, когда запрещалось ходить в лес, где разгуливала нечисть

27 сентября 2024 года — один из двух дней в году, когда запрещалось ходить в лес, где разгуливала нечисть Вера ЧеренкоСдвиженье, более известное как Воздвижение, — это народный праздник с религиозными корнями.

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