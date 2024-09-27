27 сентября 2024 года — один из двух дней в году, когда запрещалось ходить в лес, где разгуливала нечисть Вера ЧеренкоСдвиженье, более известное как Воздвижение, — это народный праздник с религиозными корнями.
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