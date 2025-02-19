Ученые обнаружили новую информацию о происхождении Вселенной

Два известных и авторитетных специалиста в области физики, Паоло Бассани и Жоау Магейхо, представили общественности статью, в которой они с научной точки зрения доказывают, что «мир возник так, как написано в Библии».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии