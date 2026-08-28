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Газета.ру

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ИБ-эксперт Никишкин назвал пять нацеленных на школьников видов мошенничества

ИБ-эксперт Никишкин назвал пять нацеленных на школьников видов мошенничества

Обман выигрышами в розыгрышах, сообщения со взломанных аккаунтов друзей, дешевые бонусы в играх, ложные звонки от учителей и шантаж компрометирующей информацией являются самыми актуальными сценариями атак мошенников на российских школьников.

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