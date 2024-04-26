Акция "Георгиевская ленточка" охватила Новоаннинский район: юные жители хутора Бочаровского вручили символ Победы жителям и гостям поселения.
