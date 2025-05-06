Борис Леонтьев

Не будем мы сбивать или ослеплять японские спутники. тем более разжигать там какую-то сепаратную борьбу за отделение от Японии, хотя и зря. При этой власти точно. Зато то что мы можем и обязаны сделать это объявить о передаче своих секретных разведданных о Японии и её союзниках, включая США, КНДР и другим заинтересованным в этих данных странам и движениям.