Политика как он...
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Политика как она есть

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Да это уже война, объявленная Японией. Что могут японские спутники, и почему они лучшие

Да это уже война, объявленная Японией. Что могут японские спутники, и почему они лучшие

Все-таки это произошло как-то тихо и, я бы сказал, буднично. Токио объявил о предоставлении ВСУ секретных данных со своих спутников SAR .

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Комментарии
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И
Иринушка
Мнение неспособных написать имя по русски мне не интересно.
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11 час.
Александр
Бред дилетанта.
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11 час.
Борис Леонтьев
Не будем мы сбивать или ослеплять японские спутники. тем более разжигать там какую-то сепаратную борьбу за отделение от Японии, хотя и зря. При этой власти точно. Зато то что мы можем и обязаны сделать это объявить о передаче своих секретных разведданных о Японии и её союзниках, включая США, КНДР и другим заинтересованным в этих данных странам и движениям.
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10 час.
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