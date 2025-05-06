Все-таки это произошло как-то тихо и, я бы сказал, буднично. Токио объявил о предоставлении ВСУ секретных данных со своих спутников SAR .
Да это уже война, объявленная Японией. Что могут японские спутники, и почему они лучшие
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И
Иринушка
Мнение неспособных написать имя по русски мне не интересно.
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11 час.
Александр
Бред дилетанта.
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11 час.
Борис Леонтьев
Не будем мы сбивать или ослеплять японские спутники. тем более разжигать там какую-то сепаратную борьбу за отделение от Японии, хотя и зря. При этой власти точно. Зато то что мы можем и обязаны сделать это объявить о передаче своих секретных разведданных о Японии и её союзниках, включая США, КНДР и другим заинтересованным в этих данных странам и движениям.
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10 час.
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