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Мы соседи по планете

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Архитектурные фантазии в фотоработах Анны Девис и Даниэля Руэды

Архитектурные фантазии в фотоработах Анны Девис и Даниэля Руэды

Анна Девис (Anna Devís) и Даниэль Руэда (Daniel Rueda) — два молодых архитектора из Валенсии, Испания, которые, кроме своей профессии, мастерски владеют фотографией.

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