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Госдума планирует отклонить законопроект об ужесточении наказания за фейки

Госдума планирует отклонить законопроект об ужесточении наказания за фейки

Авторы инициативы предлагали наказывать журналистов, но некоторых освобождать от ответственности Госдума планирует отклонить законопроект, который предлагает ужесточить ответственность для журналистов за распространение недостоверной информации.

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Комментарии
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МЕ
Михаил Е
Кстати, того генерала, который гнал целую неделю (ИЛИЛ, нефть...) на Эрдогана (все знают чей он кореш оказался) не наказали?
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17 час.

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