Госдума планирует отклонить законопроект об ужесточении наказания за фейки

Авторы инициативы предлагали наказывать журналистов, но некоторых освобождать от ответственности Госдума планирует отклонить законопроект, который предлагает ужесточить ответственность для журналистов за распространение недостоверной информации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии