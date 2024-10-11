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По факту нападения на авто сотрудников Центра «Э» в Ингушетии завели дело

Следователи завели уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов в результате нападения на авто замруководителя Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД по Ингушетии Адама Хамхоева.

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