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Силы самообороны Японии провели учения по возвращению контроля над «отдаленными островами»

Силы самообороны Японии провели учения по возвращению контроля над «отдаленными островами»

Силы самообороны Японии провели учения по высадке на побережье, отработав захват "отдаленных островов".

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