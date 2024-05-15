TSMC обещает приступить к строительству предприятия по производству чипов в Г...

TSMC обещает приступить к строительству предприятия по производству чипов в Германии в четвёртом кварталеКрупнейший контрактный производитель чипов TSMC объявил о планах запустить в четвёртом квартале 2024 года строительство своего первого завода по производству полупроводниковых компонентов в Европе.
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