TSMC обещает приступить к строительству предприятия по производству чипов в Г...

TSMC обещает приступить к строительству предприятия по производству чипов в Германии в четвёртом кварталеКрупнейший контрактный производитель чипов TSMC объявил о планах запустить в четвёртом квартале 2024 года строительство своего первого завода по производству полупроводниковых компонентов в Европе.