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TSMC обещает приступить к строительству предприятия по производству чипов в Г...

TSMC обещает приступить к строительству предприятия по производству чипов в Г...

TSMC обещает приступить к строительству предприятия по производству чипов в Германии в четвёртом кварталеКрупнейший контрактный производитель чипов TSMC объявил о планах запустить в четвёртом квартале 2024 года строительство своего первого завода по производству полупроводниковых компонентов в Европе.

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