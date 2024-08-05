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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Испания сыграет с Францией в финале Олимпиады, Марокко и Египет встретятся в матче за бронзу

Испанская сборная одержала волевую победу над марокканцами (2:1) в полуфинале Олимпийских игр. Французы обыграли сборную Египта в экстра-таймах со счетом 3:1.

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