Досрочное голосование на выборы началось в ДНР и Запорожской области

Досрочные выборы в парламент и муниципальные органы власти начались на территории ДНР. В регионе открылись 495 избирательных участков, из которых выездные группы отправляются по адресам, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу избиркома ДНР.
Досрочные выборы в парламент и муниципальные органы власти начались на территории ДНР. В регионе открылись 495 избирательных участков, из которых выездные группы отправляются по адресам, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу избиркома ДНР.
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