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У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 3,8

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 3,8

В акватории Тихого океана зафиксировали землетрясение магнитудой 3,8. Эпицентр находился в 54 километрах к югу от Петропавловска-Камчатского.

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