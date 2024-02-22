Белый дом сообщил союзникам о поддержке кандидатуры Рютте на пост главы НАТО

США ясно дали понять союзникам, что исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте станет отличным новым генеральным секретарем НАТО, сообщил 22 февраля на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
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