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Венгерский журналист назвал невыполнимой задачей полную замену российского газа

Венгерский журналист назвал невыполнимой задачей полную замену российского газа

Дмитрий Феоктистов/ТАСС Венгерское правительство поставило практически невозможную цель – найти альтернативные источники импорта газа, которые заменят российские энергоносители в полном объеме.

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