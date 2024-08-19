Поведение украинского лидера Владимира Зеленского оставляет желать лучшего. На сегодняшний день многие считают, что глава государства является неадекватным человеком, который способен принимать самые странные и непродуманные решения.
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