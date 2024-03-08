Чтобы брать Одессу - Херсон и Николаев не нужны. Нужен Днепропетровск

Natalija Osminina

Полная чушь. Опять возврат к опыту Второй Мировой. Опять идиотская мысль, что СВО пойдет в своем освобождении Украины до Львова. И типа, по дороге с Днепропетровска сделает бросок на Одессу. На самом деле не будет никакого турне по Украине. Потому что именно на это рассчитывает Европа - на очередной Третий Минск. Не важно, что Россия ничего подписывать не будет и не будет никакой "заморозки" - НАОБОРОТ!!! расчет Европы именно на то, что Россия будет освобождать Украину и дальше. И пока Россия будет мочить украинцев, теряя при этом своих солдат и экономику, вот тут-то усилившаяся Европа и нападет на ослабевшую Россию, с пользой использовав это время (от 3-х до 8-и лет) для перевооружения. Собственно, так они и делали при первых Минских. Только Россия тогда попалась на "заморозку"- а теперь не попадется--- так это еще и лучше для Европы))). Так что выход один - дальше 4-х областей не ходить, стоять там в позиционных боях, предоставив Украину своей судьбе- Гражданской войне. Перескочив через Украину, занять восточную Европу, поделив её новой Ялтой. А чтобы заставить Европу, по ней придется в назидание за выкрутасы коалиции Лондона, Макрона и Шольца, отбомбиться по военным объектам.