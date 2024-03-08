Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 210 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алина Белова
    Почему  стервятники Запада  решили, что  они  должны  устанавливать в России  демократию и исходя из  каких Правил, З...Почему с «деколон...
  • Natalija Osminina
    Я уже 100 раз писала с чего- поразить военные объекты на террритоии стран НАТО. Если F16 взлетит с румынского аэродро...НАТО рвется в Чер...
  • Natalija Osminina
    А кто Армению кормить будет?Армения решила вс...

Чтобы брать Одессу - Херсон и Николаев не нужны. Нужен Днепропетровск

Чтобы брать Одессу - Херсон и Николаев не нужны. Нужен Днепропетровск

Большинство уверено, что для успешного освобождения Одессы войскам следовало бы создать плацдарм на правом берегу Днепра, ведь оттуда до Одессы рукой подать – 130 км вдоль берега.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
Полная чушь. Опять возврат к опыту Второй Мировой. Опять идиотская мысль, что СВО  пойдет в своем освобождении Украины до Львова. И типа, по дороге с Днепропетровска сделает бросок на Одессу. На самом деле не будет никакого турне по Украине. Потому что именно  на это рассчитывает Европа - на очередной Третий Минск. Не важно, что Россия ничего подписывать не будет и не будет никакой  &quot;заморозки&quot; - НАОБОРОТ!!!  расчет Европы именно на то, что Россия будет освобождать Украину и дальше. И пока Россия будет мочить украинцев,  теряя при этом своих солдат и экономику, вот тут-то усилившаяся Европа и  нападет на ослабевшую Россию, с пользой использовав это время (от 3-х до 8-и лет) для перевооружения. Собственно, так они и  делали при первых Минских. Только Россия тогда попалась на &quot;заморозку&quot;- а теперь не попадется--- так это еще и лучше для Европы))).  Так что выход один - дальше 4-х областей не ходить, стоять там в  позиционных боях, предоставив Украину своей судьбе- Гражданской войне. Перескочив через Украину, занять восточную Европу, поделив её новой Ялтой. А чтобы заставить Европу, по ней придется в назидание за выкрутасы коалиции  Лондона, Макрона и Шольца, отбомбиться по военным объектам.
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх