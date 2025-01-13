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НСА: в России застраховано не менее 25% озимых культур, в ряде регионов повышены погодные риски

НСА: в России застраховано не менее 25% озимых культур, в ряде регионов повышены погодные риски

«Национальный союз агростраховщиков уделит особое внимание взаимодействию с регионами России по вопросам страховой защиты озимых: под урожай 2025 года в стране застраховано более 5 млн га, что составляет около 25% от площади осеннего сева.

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