НСА: в России застраховано не менее 25% озимых культур, в ряде регионов повышены погодные риски

«Национальный союз агростраховщиков уделит особое внимание взаимодействию с регионами России по вопросам страховой защиты озимых: под урожай 2025 года в стране застраховано более 5 млн га, что составляет около 25% от площади осеннего сева.
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